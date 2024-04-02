ВОЗ: "Аль-Шифа" находится в руинах после атак израильской армии

Больница "Аль-Шифа" в секторе Газа разрушена и более не пригодна для работы, что является катастрофическим ударом для системы здравоохранения Газы. Такое заявление на брифинге сделала Маргарет Харрис, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

© Российская Газета

"Больница Аль-Шифа сейчас находится в руинах. Мы связались с работниками на месте - директор сказал нам, что больница больше не может продолжать свою работу каким-либо образом. По меньшей мере 21 пациент был убит во время осады израильской армии. Медицинскому персоналу пришлось эвакуировать пациентов в административное здание - без воды, без еды, с одной бутылкой воды на 15 человек. Уничтожение "Аль-Шифы" стало ударом по самой сердцевине системы здравоохранения в Газе", - отметила чиновница, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал агентству Reuters, что Палестина собирается добиться голосования в Совете Безопасности ООН касательно ее вступления во всемирную организацию.