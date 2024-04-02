С начала этого года под контроль российских войск в зоне специальной военной операции перешло более 400 квадратных километров. Об этом во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российская газета

«Продолжаем снижать боевой потенциал противника», — сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил. RT на русском

"После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении", - добавил Шойгу. ТАСС