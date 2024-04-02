UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих авиабомб

Вооруженные силы Украины не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами. Об этом сообщает обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

В публикации говорится, что эти бомбы тяжело сбить. Они способны подорвать не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух. Так, даже опытные военные жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию после столь мощных взрывов.

Обозреватель напомнила, что российская армия начала использовать эти бомбы еще в прошлом году, но в последнее время значительно нарастила их производство.

Эллиотт указала, что именно планирующие авиабомбы сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

Ранее западные СМИ писали, что российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для украинской армии. Так, после попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка.

Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба жаловался, что украинские войска теряют позиции из-за российских планирующих авиабомб.