Западные танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони. Об этом сообщает издание Asia Times.

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В публикации говорится, что солдаты ВСУ крепят на западные танки динамическую защиту, которая делает многотонные машины еще тяжелее, а также снижают их подвижность.

"Ключевая проблема для танков Leopard и Abrams на Украине - увязание в грязи, где их достаточно легко могут уничтожать", - подчеркнули в статье.

Регулярно сообщается об устранении западной техники на Украине. Так, накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении.