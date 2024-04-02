Российская армия выбивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций по всей линии фронта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Российская газета

Как заявил Джонсон, по всей линии фронта «российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад». «Именно так. И Украине нечем на это ответить», — подчеркнул эксперт. По его словам, армия Украины столкнулась с дефицитом боеприпасов и живой силы. Он также подчеркнул, что с прошлого года потери ВСУ увеличились в два раза. Газета.Ru

Ранее Джонсон отмечал, что российские военные продолжают наступление вопреки распутице. При этом западные танки на Украине увязают в грязи. Эксперт из США отметил, что ВСУ «неуклонно отступают». Lenta.ru