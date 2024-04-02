Стало известно, сколько украинцев готовы участвовать в боях в рядах ВСУ

Не более 8% украинцев готовы вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью изданию «Украинская правда».

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Журналисты спросили у социолога, сколько украинцев готовы пойти на фронт. Паниотто заявил, что по оценкам института, таких людей около 8% во всех возрастных категориях.

«Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить. Мы не проверяли это так подробно», — добавил Паниотто.

При этом президент института уверен, что «очень много людей» на Украине готовы переводить деньги на нужды армии или стать волонтерами. При этом он не уточнил, сколько таких украинцев в стране по оценкам социологов.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. 7 февраля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении. Он предлагал ввести электронные повестки, отменить отсрочки для ряда категорий мужчин, ограничить права уклонистов. Документ вызвал резкую критику в обществе, из-за чего его отправили на доработку.