Минобороны Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на границе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

В сообщении указывается, что подразделения ВС Азербайджана 1 апреля в 22:00 (21:00 мск) в районе села Кут (Гегаркуникская область) и 2 апреля в 00:40 (23:40 мск 1 апреля) в районе села Тех (Сюникская область) открывали огонь по армянским позициям.

В Ереване также сообщили, что распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 1 апреля в период с 22:00 до 22:10 (21:00 до 21:10 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности.