Тайвань отложил военные учения со стрельбами на море, которые должны были начаться 2 апреля, из опасений, что они будут восприняты как провокация, после того как дрон КНР снял одну из военных баз острова.

Аналогичные учения планировали провести и на других островах до 25 апреля.

Как пишет тайваньская газета China Times , командование решило отложить учения с боевыми стрельбами земля - море, которые планировали проводить со вторника на разных островах архипелага.

"Из опасений, что учения могут нести провокационное значение, а также из-за опасной обстановки на море, вызванной сезоном туманов, морские стрельбы было решено заменить наземными", - цитирует газета заявление командования.

Командование также отметило, что будет продолжать усиливать тренировку военных в связи с ситуацией с дроном.

Ранее "СП" писала, что в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183.