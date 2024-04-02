Экс-аналитик ЦРУ предсказал следующие шаги армии РФ на Восточной Украине

Новые российские сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят авиации РФ уничтожить критические мосты через Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

По его словам, следующим шагом российской армии будет уничтожение мостов и ФАБ-3000 на это способны. Как считает эксперт, такой шаг Москвы оставит группировку Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра без снабжения. Кроме того, воздушная кампания позволит РФ окружить украинскую армию без прямой наземной операции.

«Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля», — отметил Джонсон.

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С февраля 2024 года в России организовано массовое изготовление ФАБ-3000.