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Силы ПВО России перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря.

Силы ПВО России перехватили шесть БПЛА ВСУ над Черным морем
© РИА Новости
«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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