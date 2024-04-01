Азербайджан обвинил Армению в стягивании войск к границе

Министерство Азербайджана вновь сообщило, что вооруженные силы Армении проводят ротацию войск, стягивая силы к приграничной зоне. В ведомстве также заявили, что армянская сторона возводит опорные пункты, которые могут использоваться для нападения. В качестве подтверждения Минобороны Азербайджана показало видео.

Сосредоточение ВС Армении на различных направлениях условной границы и создание там опорных пунктов наступательного характера, долговременных огневых точек и фортификационных сооружений было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанской армии, а также в ходе визуального наблюдения, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что Ереван концентрирует пехоту, бронетехнику и артиллерию на границе, причем движение армянской армии было названо интенсивным. В Баку подчеркнули, что видят все действия ВС Армении и готовы решительно ответить на любые провокации.

До этого, 19 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о высоких рисках возобновления военного конфликта с Азербайджаном. По его словам, эскалация может произойти в том случае, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен.