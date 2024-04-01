Системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России. Газета.Ru

"1 апреля около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - отметили в ведомстве. ТАСС

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. RT на русском