СМИ: из-за нехватки вооружения Украина производит его муляжи

На Украине налажено производство муляжей дорогостоящей военной продукции, чтобы российские ракеты использовались для уничтожения ложных целей. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

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Владелец мастерской по производству муляжей Михаил Роман рассказал изданию, что в последние месяцы на фоне нехватки у украинских войск снарядов и задержки военной помощи от США ему приходится работать сверхурочно.

По его словам, для нужд Вооруженных сил Украины мастерская производит муляжи гаубиц Д-20 и противотанковых ракетных комплексов «Стугна», недавно поступил заказ на муляж ракетного комплекса Patriot. Цена муляжа Patriot составляет $10 тысяч, а настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

За последний год мастерская произвела около 200 муляжей противотанковых ракетных комплексов «Стугна» и гаубиц Д-20.

1 апреля в США предупредили, что больше не могут поставлять системы ПВО Украине.