В Киеве обсудили на высшем уровне, как нарастить производство дронов

Владимир Зеленский почти три часа обсуждал с военными и чиновниками возможности нарастить производство беспилотников. По итогам совещания решено упростить закупки дронов и импорт комплектующих. ТАСС

«Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников», – написал Зеленский в телеграм-канале. ФедералПресс

Отмечается, что были детализированы планы производства беспилотников на 2024 год. Газета.Ru