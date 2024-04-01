Рогов заявил, что мост в подконтрольном Киеву Гуляйполе не подлежит восстановлению

Разрушенный мост, находящийся в подконтрольном украинским властям Гуляйполе в Запорожской области, не смогут восстановить в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

«Мост в краткосрочной перспективе восстановлению не подлежит. Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов», — заявил Рогов.

Он отметил, что переправа была важной точкой в маршруте снабжения группировки ВСУ на передовой, и теперь этот процесс сильно осложнится.

Об уничтожении моста в Гуляйполе Рогов сообщил 1 апреля. По его словам, удар нанесла авиация 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и БПЛА группировки войск «Восток».

Также Рогов рассказал, что ВС РФ заняли два опорных пункта украинской армии северо-западней села Вербовое в Запорожской области.