Военком ВСУ, целовавшийся с сотрудницами в кабинете, попросился на фронт

Украинский военком, который целовался с сотрудницами на рабочем месте, попросил перевести его в боевую часть. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадры из кабинета руководителя ровенского территориального центра комплектования (ТЦК) разошлись в Сети накануне — на них 36-летний подполковник ВСУ Александр Ярмошевич целуется в кабинете с коллегами женского пола. Видео вызвало резонанс, а комментаторы стали требовать отставки военкома.

«Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей», — заявили в ВСУ.

Отметим, что ранее в украинской армии пытались оправдаться за видео. В ВСУ заявляли, что его распространяют «враги» для разжигания скандала.