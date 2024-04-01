Военком ВСУ, целовавшийся с сотрудницами в кабинете, попросился на фронт
Украинский военком, который целовался с сотрудницами на рабочем месте, попросил перевести его в боевую часть. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кадры из кабинета руководителя ровенского территориального центра комплектования (ТЦК) разошлись в Сети накануне — на них 36-летний подполковник ВСУ Александр Ярмошевич целуется в кабинете с коллегами женского пола. Видео вызвало резонанс, а комментаторы стали требовать отставки военкома.
«Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей», — заявили в ВСУ.
Отметим, что ранее в украинской армии пытались оправдаться за видео. В ВСУ заявляли, что его распространяют «враги» для разжигания скандала.
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