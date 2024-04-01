Минобороны Армении сообщило о прибытии военных инструкторов США

Группа мобильных инструкторов из Соединенных Штатов прибыла 1 апреля в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики. RT на русском

Сообщается, что до 5 апреля они будут проводить учения по обмену опытом со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны, а также государственного учреждения «Зинуж медиа». Lenta.ru

Ранее в МИД Армении заявили, что республика пока не хочет вступать в Североатлантический альянс. "Мы уже сотрудничаем с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", — министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. News.ru