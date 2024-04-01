Теперь служит России: опубликованы фотографии трофейной БМП Marder

Опубликованы первые кадры трофейной БМП Marder в высоком качестве. Российским военным удалось захватить украинскую боевую машину немецкого производства во время боев под Авдеевкой практически невредимой. Впоследствии ценный трофей был восстановлен силами инженерных и ремонтных групп группировки войск "Центр". Об этом сообщает РИА Новости.

"За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая. Проходимость по грязи очень низкая", — поделился впечатлениями военнослужащий ремонтного батальона на видеозаписи, опубликованной в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как выглядит ценный трофей — в галерее "Рамблера".