$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Теперь служит России: опубликованы фотографии трофейной БМП Marder

Slide 1 of 15
1/12
© РИА Новости
2/12
© РИА Новости
3/12
© РИА Новости
4/12
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/12
© РИА Новости
6/12
© РИА Новости
7/12
© РИА Новости
8/12
© РИА Новости
9/12
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/12
© РИА Новости
11/12
© РИА Новости
12/12
© РИА Новости

Опубликованы первые кадры трофейной БМП Marder в высоком качестве. Российским военным удалось захватить украинскую боевую машину немецкого производства во время боев под Авдеевкой практически невредимой. Впоследствии ценный трофей был восстановлен силами инженерных и ремонтных групп группировки войск "Центр". Об этом сообщает РИА Новости.

"За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая. Проходимость по грязи очень низкая", — поделился впечатлениями военнослужащий ремонтного батальона на видеозаписи, опубликованной в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как выглядит ценный трофей — в галерее "Рамблера".

Военные новости
Фото
Минобороны России
Рамблер: главные новости