В Эстонии заявили, что на Украине есть военные атташе стран НАТО

Военный персонал каждой страны - члена НАТО уже присутствует на Украине. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Реальность такова, что у каждого государства - члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину", - сказал он в интервью газете Die Presse.

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Глава Минобороны Эстонии добавил, что европейские военные не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, находясь в окопах, такой вариант уже исключен.

"Мы обучаем украинцев в Великобритании, 1 500 украинцев уже прошли обучение здесь, в Эстонии, и в больших масштабах в Польше. Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен", - сказал он.

Певкур добавил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину "в основном относятся к сфере обучения".