Войска группировки «Восток» и 11-ой воздушной армии Вооруженных сил (ВС) России уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в подконтрольном Украине Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Lenta.ru

Отмечается, что один из пролетов моста обрушился в воду. Как пишет "Страна.ua", мост попал под удар 31 марта. Российская газета

Ранее ВС России уничтожили десятки солдат ВСУ и наемников «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена в России) ракетными ударами по Харькову. Вечерняя Москва