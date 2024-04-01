США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х (экс-Twitter, заблокирован в РФ). Российская газета

«У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта», — написал миллиардер, предложив инициировать мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, пока ситуация для Украины не обернулась окончательным коллапсом. Газета.Ru

Кроме того, он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных поражений на поле боя. «Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», – отметил миллиардер. ФедералПресс