В Минобороны РФ рассказали, сколько ударов нанесли по объектам Украины в марте

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска нанесли 190 групповых ударов по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины за март. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в результате ударов были поражены объекты энергетической и военной инфраструктуры. Всего российские военные нанесли 190 групповых и два массированных удара по территории Украины.

«Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — поделился Шойгу.

До этого Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим мужество в СВО.

Шойгу также поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Минобороны РФ сообщало, что Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в СВО.

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