Российские военные приближаются к Часову Яру, расстояние между позициями Вооруженных сил России и городом составляет 650 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

— Наступая от Артемовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперед, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, российская армия уничтожает на пути силы Вооруженные силы Украины, занимая один за другим опорные пункты противника, подходя к важному городу Часов Яр. Украинские военные аналитики с тревогой сообщают о поражениях ВСУ и публикуют карты продвижения ВС РФ.

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Сообщается, что российские войска заняли лесополосу идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2. ВС РФ продолжают стягивать резервы войск для штурмовых действий более широким охватом. Официального комментария от Министерства обороны России на момент публикации не было.

В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых заграждений, которые принято называть «зубы дракона», сообщил председатель областной военной администрации Руслан Кравченко. Он указал, что украинский столичный регион активно продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений.