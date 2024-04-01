Пленный боец ВСУ рассказал об отходе из Авдеевки

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки был беспорядочным из-за массированной атаки российских БПЛА. Об этом заявил пленный украинский солдат Борис Мерва, сообщает ТАСС.

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Мерва рассказал о своей сдаче в плен российским военным при отступлении из Авдеевки. Он отметил, что отступление ВСУ было затруднено из-за действий российских дронов.

«По рации нам сообщают — берите автомат, боекомплект, что хотите, то и делайте — уходите. Через дорогу, по посадке, увидите, где начинается Авдеевка, частные дома и уходите в конец туда», — рассказал боец ВСУ о диалоге с командованием.

По его словам, украинские солдаты, проходившие вместе с ним подготовку, получили лишь двухдневное обучение западных инструкторов и были отправлены на фронт. Мерва назвал отправку бойцов ВСУ на передовую «мясорубкой».

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Чобан рассказал об отправленных в Авдеевку стариках и больных. Он добавил, что некоторые бойцы ВСУ находятся на своих позициях по несколько месяцев, так как их не на кого менять.