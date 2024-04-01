Захваченный дрон "Баба-Яга" помог нанести удары по ВСУ

Захваченный российскими военнослужащими украинский дрон "Баба-Яга" помог нанести удары по позициям ВСУ, сообщает "Красная звезда". О том, что бойцам ВС РФ удалось захватить и восстановить дрон ВСУ стало известно на прошлой неделе.

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"У него был поврежден луч, который держит двигатель. Восстановили хомуты на 3D-принтере, заменили всю проводку. Поставили систему управления, переделанную под себя. До этого была задержка в несколько секунд. На пульте нажимаешь "вперед", а дрон только спустя некоторое время начинает тебя слушаться. Мы это исправили", - рассказал инженер центра подготовки БПЛА с позывным "Женя".

В процессе работы беспилотник был доработан. К примеру, за счет установки отечественных комплектующих он стал более устойчивым к попыткам подавления со стороны противника. Первые полетные испытания доработанной "Бабы-Яги" прошли успешно.

Кроме того, захваченный дрон помог российским бойцам выявить координаты мест, из которых ВСУ осуществляли его запуск. Эти сведения были переданы в подразделения для подавления объекта и предотвращения дальнейших запусков.

В дальнейшем трофейный дрон планируется использовать для выявление живой силы и работы по блиндажам, заявил техник роты БПЛА с позывным "Джони".

Напомним, что "Баба-Яга" - это сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616, способный нести до 50 кг полезной нагрузки. Скорость дрона - до 40 км/ч, при полной загрузке высота его полета составляет всего несколько десятков метров.