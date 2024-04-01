Армия РФ нанесла удар по командованию ГУР в Харькове

Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщает "Военное обозрение".

"По последним данным, целью удара были пункты дислокации личного состава и командования Главного управления разведки", - говорится в сообщении.

Факт ударов по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его словам, "прилет" был зафиксирован "в центральной части".

На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России

Украинская военная разведка стоит за рядом терактов на территории России. Так, например, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отмечал, что именно ГУР ответственно за покушения на публичных и медийных россиян, а в октябре 2022 года ФСБ и СК РФ установили организатора теракта на Крымском мосту - им оказался Буданов, в чем он сам и признался.

Сейчас Буданов заочно арестован и находится в розыске. По данным Следственного комитета РФ, на счету начальника ГУР и его сотрудников 104 теракта.

По совокупности выдвинутых против Буданова обвинений ему грозит пожизненное заключение.