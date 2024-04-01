Мобилизация: последние новости на сегодня 1 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 апреля 2024, в материале «Рамблера».

В России начался весенний призыв на военную службу

Сегодня в РФ начался весенний призыв на военную службу, срок вновь составит 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.

Призыв будет проходить во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Все призывники будут направлены для службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС

В ЛНР показали «подземный город» для бойцов с передовой

Кадры первого построенного в ЛНР «подземного города» показали подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в статье, подземный пункт— это почти что целый город, построенный военными для безопасности личного состава. Здесь возвращающиеся с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание.

Отмечается, что это первый подземный объект на территории ЛНР. Для его запуска потребовалось полтора месяца.

На Камчатке участники СВО и члены их семей могут получить выплату для старта бизнеса

Более 130 тысяч рублей могут получить участники СВО и члены их семей на Камчатке на реализацию своей бизнес-идеи. Об этом рассказала ТАСС министр труда и развития кадрового потенциала региона Наталья Ниценко.

«Это региональная мера поддержки, воспользоваться ею могут участники спецоперации и члены их семей. Они могут получить 132 300 рублей на реализацию своей бизнес-идеи от службы занятости населения Камчатского края», — отметила она.

Наценко добавила, что специалисты Кадрового центра и его отделений в регионе готовы оказать лицам указанной категории граждан помощь в составлении бизнес-плана совершенно бесплатно.