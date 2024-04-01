Спецоперация на Украине 1 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 апреля 2024 года.

Сальдо назвал число сдавшихся в плен в Херсонской области бойцов ВСУ

18 украинских солдат и сержантов сдались в плен в Херсонской области за минувшую неделю. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, за этот период украинские войска потеряли более 370 боевиков, двух танков, семи боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии

ВС России уничтожили три самолёта Су-25 ВСУ в Николаевской области

Три самолета Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины были уничтожены ВС РФ на Украине на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

ВСУ стали бояться контактных боев с «Ахматом»

Бойцы Вооруженных сил Украины опасаются вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» и всегда предпочитают отступать, что позволило солдатам этого полка продвинуться на семь километров в сторону села Работино на запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый».

«Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем», — рассказал он.

Командир уточнил, что противник не вступает в стрелковый бой: как только бойцы «Ахмата» подходят к их позициям, украинские военнослужащие отступают.