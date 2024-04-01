Военные рассказали об уязвимости БМП Marder в Донбассе

Плохая проходимость в Донбассе делает немецкие БМП Marder крайне неэффективными. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки «Центр», который принимал участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.

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Ранее стало известно, что российские бойцы эвакуировали первую трофейную БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе.

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Собеседник агентства рассказал, что проходимость в этой местности очень плохая, у немецких моделей нет грунтозацепов нет, подушки резиновые, поэтому проходимость очень плохая.

«Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — указал военнослужащий.

Издание отмечает, что боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта.