Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что ударная группа авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ также уничтожила замаскированную технику. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Ранее ударная группа российских вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Экипажи Ка-52, Ми-35М и Ми-8.Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого они выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.