На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России

Мощность авиабомбы ФАБ-3000, которую ВПК России недавно стал производить, сравнима с тактическим ядерным оружием. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу«Politeka», передает РИА Новости.

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«Вот теперь самое страшное… Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000 <…> Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны», — сказал он.

Экс-полковник СБУ обратил внимание на возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который устанавливается на бомбы меньшего калибра. Как показала практика, бомбы ФАБ-500 с этим модулем способны оказывать очень серьезное влияние на положение дел на фронте.

Эксперт подчеркнул, что психологическое состояние украинских солдат может пойти на ухудшение при одном только знании о ФАБ-3000 на стороне российской армии.

«Полторы тонны (взрывчатки) как… Если в кого-то попадет – человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника», — указал Стариков, отметив, что подобные мысли внушают бойцам ужас.

При этом подобное оружие, подчеркнул он, разрешено военными конвенциями.