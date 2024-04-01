На Украине сравнили новое оружие России с ядерным

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военный эксперт Олег Стариков прокомментировал мощность авиабомбы ФАБ-3000, которую начал выпускать военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.

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Стариков сравнил новое оружие России с ядерным и назвал бомбы ФАБ-3000 «самым страшным».

«Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000 <…> Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны», — отметил он.

Эксперт добавил, что ФАБ-3000 оснащают универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который размещают на бомбы меньшего калибра. ФАБ-500 в такой комплектации несут серьезный урон на линии боевого соприкосновения. По мнению Старикова, ФАБ-3000 усугубят морально-психологическое состояние военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ФАБ-3000 позволит уничтожать опорные пункты противника с большой эффективностью. Он допустил, что бомбу начнут применять в скором времени.