Российские дроны адаптируют к городским боям

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей». Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

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Он отметил, что разработчики создают линейку беспилотников для ведения боевых действий внутри зданий и штурмов в городской среде.

Кузякин уточнил, что это должен быть легкий маневренный дрон, который при необходимости может влететь буквально в дырку в стенах и при этом сохранить связь с пилотом.

«В перспективе должно помочь избежать "лунных пейзажей" и сноса домов в ходе боев», — заключил он.

Ранее Кузякин рассказал, что разработанные в ЦКБР новейшие дроны «Джокер-10» обладают уникальными характеристиками, которые помогают сберечь жизни их операторов. Они могут лежать в засаде до месяца, включаться и отключаться дистанционно и взрываться при попадании к противнику.