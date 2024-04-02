Шансы F-16 в бою против российского МиГ-31 близки к нулю, сообщает infoBRICS.

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Несмотря на бесконечные заявления о "превосходстве" истребителя F-16, доказательств в пользу этих утверждений просто нет. Напротив, даже украинские летчики, проходящие обучение на американских истребителях, предпочитают свои советские самолеты, отмечает издание. Более того, отставной американский военный летчик Том Рихтер недавно подтвердил это и заявил, что у F-16 гораздо более высокие требования к обслуживанию и логистике, чем у Су-27 и МиГ-29. Это объясняется различиями в советской/российской и американской военной доктрине.

Некоторые образцы советской техники, доставшиеся России в наследство, настолько опередили свое время, что актуальны и сейчас, спустя более 40 лет после принятия на вооружение. Особенно это касается МиГ-31, пишет infoBRICS. Постепенная модернизация самолета, проводившаяся на протяжении последних трех десятилетий, не только сохранила актуальность МиГ-31, но и обеспечила ему превосходство в ближайшие десятилетия.

"Это особенно верно, когда речь идет о страшной гиперзвуковой ракете Р-37М класса "воздух-воздух", обладающей непревзойденной дальностью в 400 км и фактически превращающей МиГ-31БМ в "летающий С-400", - отмечает издание.

За счет нее МиГ-31 стал одной из главных угроз для сил киевского режима, так как он сбивает украинские самолеты, даже не покидая воздушного пространства России.

Даже если НАТО поставит Украине новейший вариант F-16V (Block 70/72), он все равно окажется фактически беспомощным против российского перехватчика. Лучшей ракетой "воздух-воздух", которую могут использовать F-16, является AIM-120D AMRAAM с дальностью 160 км. Р-37М не только примерно в полтора раза быстрее, но и превосходит американскую ракету по дальности.

Конструкция МиГ-31 позволяет ему летать на сверхзвуке даже на малых высотах, а мощные двигатели обеспечивают ему скорость свыше 3000 км/ч и огромную дальность полета, недостижимую для F-16.

Кроме того, установленная на МиГ-31БМ бортовая радиолокационная станция "Заслон-М" позволяет ему обнаруживать вражеские самолеты на дальности до 400 км, что означает, что она может обнаружить и отследить F-16 задолго до того, как тот даже узнает о присутствии в небе МиГ-31БМ.

Всего четыре МиГ-31БМ могут прикрывать линию фронта протяженностью около 1000 км, обмениваясь данными с истребителями и ЗРК (зенитными ракетными комплексами), указывает infoBRICS. Это позволяет самолету наводить ракеты на вражеские самолеты, не задействуя собственную РЛС, чтобы обеспечить большую скрытность.