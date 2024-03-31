Греция отказалась передавать Украине российские системы ПВО

Греция не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны российского производства, заявил министр обороны страны Никос Дендиас в интервью газете Political.

По его словам, речи о выводе зенитно-ракетных комплексов «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300» из системы противовоздушной обороны страны не идет. Дендиас подчеркнул, что это вопрос национальных интересов Греции.

Также глава оборонного ведомства исключил отправку греческих военных на территорию Украины.

В середине марта власти Греции анонсировали отправку крупной партии боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо прочего, в транш войдет две тысячи ракет Zuni и 70 самоходных гаубиц М114А1, передает «Радиоточка НСН».