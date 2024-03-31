Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе

Израиль "утвердил оперативные планы" для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы делаем все для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи" в Рафах, армия Израиля "готовит эвакуацию" мирных жителей из этого города в южной части палестинского анклава, добавил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию