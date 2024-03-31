Во Франции раскритиковали поставки оружия на Украину

Слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о поставках танков и ракет Киеву являются недопустимыми. Такое заявление сделал в соцсети Х глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

В воскресенье Лекорню заявил, что Франция собирается отправить на Украину сотни старых бронемашин и ракеты Aster 30 для системы ПВО SAMP/T. Глава «Патриотов» немедленно отреагировал в соцсетях.

«Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!» — написал Филиппо.

Он считает, что Лекорню поддерживает конфликт и разрушает собственную страну в то время, когда власти просят французских граждан затянуть пояса.

Филиппо назвал позором такую ситуацию и призвал не давать Киеву «ни цента» и не снабжать оружием.

«Мирные переговоры, быстро!» — добавил политик.

Ранее глава МИД Италии заявил, что Запад не близок к вооруженному конфликту с РФ и призвал европейцев не использовать язык милитаризма.