В США высказались об исходе войны для американцев

США сейчас не способны одержать верх ни в одном из конфликтов, в которых участвуют прямо или косвенно. Об этом заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

«Если вам надо воевать, то вы идете на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы победить», — написал он.

Он добавил, что США сейчас не имеют таких шансов.

Ранее издание American Thinker писало, что американцы не смогут выиграть войну у России, поскольку финансово не выдержат конфликт такого масштаба. Положение армии США достаточно удручающее, а у государства не хватает рабочей силы и промышленной базы для производства оружия.