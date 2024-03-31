ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

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Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве заметили, что авиация и ракетные войска уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области три самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, силы ПВО сбили за сутки 178 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов.