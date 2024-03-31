В Германии рассмотрят возрождение призыва в армию, отмененного 13 лет назад

На предстоящей неделе министру обороны ФРГ Борису Писториусу представят доклад о введении в стране срочного армейского призыва. Он был отменен 13 лет назад. Об этом пишет The Times.

Писториус получит доклад, в котором эксперты пропишут различные варианты возвращения всеобщей воинской повинности в Германии.

Британское издание отмечает, что отмена срочного призыва произошла в ФРГ всего 13 лет назад. Тогда данная реформа была названа «великим социальным и политическим шагом»:

«Тринадцать лет назад молодой немецкий депутат от оппозиции Ларс Клингбайль выступил в Бундестаге и приветствовал решение о прекращении более чем полувековой воинской повинности как «великий социальный и политический шаг в Германии».

Сейчас Ларс Клингбайль занимает пост сопредседателя СДПГ. Его коллега, Заскиа Эскен в минувшем январе выступила против возвращения системы воинской обязанности. Она уверена, что у страны и армии нет ресурсов и учебных подразделений для новобранцев-срочников.

По результатам последнего опроса, проведенного журналом Stern, 52% избирателей высказались за возвращение воинской повинности. Против проголосовали 43%.

Однако за возвращение срочной службы чаще всего голосуют немецкие пенсионеры. Молодежь до 30 лет выступает против (59%).

Сейчас в бундесвере служит около 181 тысячи человек. Писториус считает, что необходимо ликвидировать кадровый дефицит в немецкой армии и к 2025 году увеличить ее до 203 тысяч человек.