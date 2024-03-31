В США спустя 20 лет запустили полномасштабное производство истребителей F-35

Заместитель министра обороны США Уильям ЛаПланте объявил о начале полномасштабного производства истребителей F-35A Lightning II. Об этом сообщает издание Warrior Maven.

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В материале отмечается, что это заявление прозвучало через день после того, как ВВС США решили сократить закупки на 2025 год. По данным Warrior Maven, F-35 уже находится в производстве, однако формальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом, удовлетворительных характеристик и надежности, а также создания достаточных систем обеспечения и поддержки.

Авторы статьи отмечают, что это решение несколько запоздалое, поскольку изначально минобороны США планировало одобрить полное производство F-35 четырьмя годами ранее.

До этого турецкая газета Milliyet писала, что Турция может сократить закупки американских истребителей F-16 у Вашингтона на фоне развития производства боевых самолетов KAAN, которые могут быть включены в состав военно-воздушных сил страны в 2028 году.

В феврале конгресс Соединенных Штатов объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО.

При этом Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400.