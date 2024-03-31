"Ланцет" атаковал украинский Abrams по необычной траектории
В сети появились кадры уничтожения очередного американского танка Abrams на вооружении ВСУ.
Сообщалось, что ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении. Подбили вражескую бронемашину военнослужащие группировки "Центр".
"Очень интересная траектория полета у дрона-камикадзе", - отмечает "Военное дело".
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СМИ писали, что единственным оператором Abrams в украинской армии является 47-я механизированная бригада. Она вступила в бой к северу от Авдеевки.
Российские военные уничтожали Abrams с помощью беспилотников и противотанковых ракет. По мнению наблюдателей, именно ПТРК можно считать главными "убийцами" американских танков.