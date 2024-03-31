"Ланцет" атаковал украинский Abrams по необычной траектории

В сети появились кадры уничтожения очередного американского танка Abrams на вооружении ВСУ.

© wikimedia.org

Сообщалось, что ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении. Подбили вражескую бронемашину военнослужащие группировки "Центр".

"Очень интересная траектория полета у дрона-камикадзе", - отмечает "Военное дело".

Стало известно о пожаре на энергообъекте Украины

СМИ писали, что единственным оператором Abrams в украинской армии является 47-я механизированная бригада. Она вступила в бой к северу от Авдеевки.

Российские военные уничтожали Abrams с помощью беспилотников и противотанковых ракет. По мнению наблюдателей, именно ПТРК можно считать главными "убийцами" американских танков.