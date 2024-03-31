Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).

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