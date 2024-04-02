В Минобороны рассказали о подвиге рядового при штурме позиций ВСУ

В Министерстве обороны рассказали о подвиге рядового Эдуарда Загирова, уничтожившего в одиночку отряд ВСУ численностью до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Под непрерывным минометным и артиллерийским огнем, проявляя мужество и отвагу, рядовой Загиров, используя рельеф местности, вел огонь по позициям противника, чем сковал их действия и обеспечил беспрепятственный проход штурмовых групп на позиции и захват опорного пункта украинских боевиков», — сообщили в Минобороны.

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Где происходили указанные события, в оборонном ведомстве не уточнили.

В конце марта Миобороны рассказало о подвиге военного врача, который в решающий момент перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ на одном из участков фронта в зоне СВО.