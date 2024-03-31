Над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire

Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных Вооруженными силами Украины, над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» была пресечена 31 марта около 07:00 мск.

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Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду уничтожено 13 воздушных целей.

В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО «Вампир».