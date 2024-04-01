В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

© Lenta.ru

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В администрации Белгорода призвали жителей по возможности оставаться дома, а также не подходить к окнам. Объявление о ракетной опасности также Белгородской области Вячеслав Гладков. Иной информации на данный момент нет.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотник самолетного типа ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.