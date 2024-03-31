Мобилизация: последние новости на сегодня 31 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 марта 2024, в материале «Рамблера».

Ремонтное подразделение Южной группировки ВС перешло на трехсменное восстановление техники

Специалисты ремонтного подразделения Южной группировки Вооруженных Сил России организовали трехсменную работу по восстановлению техники, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Эксперты перешли на трехсменный режим работы для обеспечения бесперебойного восстановления и ввода в строй вооружения и военной специальной техники. Работа организована в полевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.

В первую очередь ремонтируются все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты.

Фронтовая бригада ансамбля им. Александрова дала концерт для бойцов в зоне СВО

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова выступила с концертом для военнослужащих Центральной группировки войск, сообщает ТАСС.

Это произошло в одном из тыловых районов спецоперации. Артисты исполнили для бойцов концертную программу «Из России с любовью».

В нее вошли песни военных лет, всем известные шлягеры из советских кинофильмов, а также инструментальные попурри на балалайке и баяне, которые были встречены аплодисментами и овациями.

Бойцы поблагодарили коллектив аплодисментами и выразили уверенность в скорейшей победе российской армии.

Тамбовский филиал фонда «Защитники Отечества» помог участнику СВО поздравить отца с юбилеем

Инжавинский участник спецоперации обратился в тамбовский филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой поздравить его отца с 75-летием, сообщает top68.ru.

Социальный координатор филиала Любовь Гагина помогла с этим. Мужчину поздравили с юбилеем, вручили подарок и поблагодарили за воспитание сына.

Военнослужащий отправился в зону проведения СВО осенью 2022 года. Родители рассказали, что очень гордятся им. Сейчас он выполняет задачи на Запорожском направлении. Мужчина награждён медалями «Участнику специальной военной операции», «За отвагу», представлен к ордену Мужества и медали «За спасение погибавших».