На купянском направлении российские военнослужащие отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 30 бойцов на купянском направлении.

«Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink», — сообщили в Минобороны.

Информацию передает Интерфакс.

Европа из-за России приготовилась к созданию «суверенного Starlink»

Там отметили, что ВС РФ остановили пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва. Также российские военные ликвидировали украинскую гаубицу «Гвоздика», минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение на купянском направлении и взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ведомстве рассказали, что на коксохимическом заводе в Авдеевке нашли бывший командный пункт ВСУ с системой Starlink, пишет RT.