Франция пообещала Украине «старую, но рабочую» бронетехнику

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин. Об этом он сообщил в беседе с La Tribune.

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», — отметил глава ведомства.

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Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. В настоящее время во французской армии они постепенно заменяются машинами нового поколения Griffon. По словам министра, VAB хоть и является старой техникой, однако «все еще работает» и принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительную пользу. Он добавил, что сотни машин будут переданы украинской стороне в 2024-м и начале 2025 года.

Также в ответ на просьбы помочь с усилением противовоздушной обороны (ПВО) Париж решил передать Киевуновую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.