СМИ: планирующие бомбы РФ подвергают угрозе украинские средства ПВО

Применение Россией планирующих бомб вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) рисковать своими средствами противовоздушной обороны, сообщил в пятницу портал Business Insider.

Отмечается, что для борьбы с самолетами, которые сбрасывают планирующие бомбы, ВСУ вынуждены размещать "драгоценные средства ПВО ближе к фронту и подвергать их большей опасности". В условиях нехватки боеприпасов для ПВО Киеву также приходится стягивать на борьбу с планирующими бомбами возможности с других направлений.

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Как указывает Business Insider, активное применение планирующих бомб фиксируется с начала 2024 года.